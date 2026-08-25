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Дуплексы с видом на горы в Бурсе, Турция

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Нилюфер
5
Муданья
6
Османгази
4
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2 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$353 729
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$717 964
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Параметры недвижимости в Бурсе, Турция

с видом на море
Недорогая
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