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Дуплексы с видом на море в Бурса, Турция

Mudanya
14
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
Goeruekle Mahallesi
3
Yuezuencueyil Mahallesi
3
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31 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€258,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€172,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€146,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€405,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€230,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€227,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€282,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€167,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 6/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€325,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€309,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€187,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€196,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€176,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€343,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€198,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€172,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 4/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€134,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€318,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€309,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Guendogdu, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Guendogdu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 4
Квартиры с Панорамным Видом на Море Рядом с Пляжем в Бурсе. Квартиры в Бурсе в благоустроенн…
€160,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3/5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городке Муданья в …
€213,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Altintas, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городке Муданья в …
€201,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€287,000

Параметры недвижимости в Бурса, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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