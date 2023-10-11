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Жильё с видом на море в Бодрум, Турция

Yalikavak
5
154 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Akyarlar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,52 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,14 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 454 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 501 м²
Количество этажей 3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€888,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€940,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,81 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,52 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 970 м²
Этаж 1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 345 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,63 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Количество этажей 1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн

Типы недвижимости в Бодрум

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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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