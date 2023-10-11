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Жильё с видом на море в Бодрум, Турция
Yalikavak
5
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154 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Рекомендовать
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
13
497 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
4
148 м²
2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
3
160 м²
6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
7
425 м²
2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
8
6
310 м²
2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,52 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
7
5
497 м²
1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
215 м²
2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
3
214 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,14 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
5
454 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
7
501 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
5
395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
9
10
1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
3
125 м²
2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€888,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
3
125 м²
2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€940,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
3
166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
3
218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,81 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
163 м²
2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,52 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
6
4
970 м²
1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
345 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,63 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
6
7
650 м²
1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
6
5
453 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
4
427 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн
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