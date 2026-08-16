Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Бейликдюзю, Турция

;
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 131 м² в Бейликдюзю, Турция
Магазин 131 м²
Бейликдюзю, Турция
Площадь 131 м²
Количество этажей 9
Магазины в Стамбуле в комплексе с торговой зоной с арендаторами и без Магазины расположены в…
$500,868
Оставить заявку
В продаже магазины в жилом комплексе для получения Гражданства Турции. в Бейликдюзю, Турция
В продаже магазины в жилом комплексе для получения Гражданства Турции.
Бейликдюзю, Турция
Площадь 196 м²
В продаже два магазина 91 м2 и 105 м2 в жилом комплексе для получения Гражданства Турции. …
$420,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти