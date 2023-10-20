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Дуплексы в Бейкоз, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Realting.com
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