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Дуплексы в Бейкозе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
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