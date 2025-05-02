Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бакыркёй
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Бакыркёе, Турция

однокомнатные
15
двухкомнатные
13
трехкомнатные
7
четырехкомнатные
11
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Лофты с видом на море на побережье Бакыркёй   Лофт имеет множество планировок, и больш…
$700,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 11
Elevate Your Lifestyle with PR : A Masterpiece of Modern Living ZERO SEA VIEW  🌊 Sea v…
$538,556
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Приморские апартаменты, роскошь на новом уровне, Стамбул   Sea Pearl Bakirkoy - это ро…
$1,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция Предлагаются апартаменты с па…
$966,790
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция Предлагаются элитные апартам…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$694,986
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$2,93 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в про…
$2,01 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
$397,857
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$943,195
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 20
Готовые квартиры в комплексе с видом на море в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры расположены в про…
$924,015
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 840 € …
$492,172
Оставить заявку
Realting.com
Перейти