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Магазины в Багджыларе, Турция

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1 объект найдено
Магазин 220 м² в Багджылар, Турция
Магазин 220 м²
Багджылар, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором – Магазином Мигрос – в Стамбуле. Продается магазин в Стамбуле, располо…
$1,49 млн
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