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Виллы в Didim, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Didim, Турция
Вилла 3 спальни
Didim, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1…
€750,000
Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Представьте себе, что Вы просыпаетесь на вилле с видом на море! Вы избавитесь от усталости и…
€425,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Вилла 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Отдельная вилла в жилом комплексе класса "люкс" с инфраструктурой 5* отеля! Комплекс располо…
€390,000

Параметры недвижимости в Didim, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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