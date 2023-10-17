Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет
круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон
активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и
открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих
зон.
Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину.
Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охраной, клубом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кухонная бытовая техника
Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Лес - 3 км
Озеро - 7 км
Международный аэропорт - 45 км
Резиденция располагает круглосуточной охраной, спа-зоной, крытым бассейном, массажными кабинетами, фитнес-залом, детскими площадками и игровыми комнатами, студией йоги и пилатеса, кафе.
Окончание строительства - 30.06.2024.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с центром города.
Станция метро - 300 метров
Парк - 5 км
Автомагистраль ТЕМ - 9 км
Аэропорт - 34 км