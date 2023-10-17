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Продажа новостроек в Анкара

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Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
€130,115
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих зон.
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Sincan, Турция
от
€315,130
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину. Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охраной, клубом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная бытовая техника Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Лес - 3 км Озеро - 7 км Международный аэропорт - 45 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция
Etimesgut, Турция
от
€171,377
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, спа-зоной, крытым бассейном, массажными кабинетами, фитнес-залом, детскими площадками и игровыми комнатами, студией йоги и пилатеса, кафе. Окончание строительства - 30.06.2024. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с центром города. Станция метро - 300 метров Парк - 5 км Автомагистраль ТЕМ - 9 км Аэропорт - 34 км
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