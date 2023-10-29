Новостройки в Etimesgut, Турция

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Продажа новостроек в Etimesgut

Sincan
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Sincan, Турция
от
€273,868
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину. Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охраной, клубом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная бытовая техника Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Лес - 3 км Озеро - 7 км Международный аэропорт - 45 км
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