Новостройки в Etimesgut, Турция

Sincan, Турция

от €273,868

Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину. Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охраной, клубом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная бытовая техника Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Лес - 3 км Озеро - 7 км Международный аэропорт - 45 км