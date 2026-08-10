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Новостройки в Sincan, Турция

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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция
Sincan, Турция
от
$301,812
Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину. Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охра…
Агентство
TRANIO
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