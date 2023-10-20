Новостройки в Sincan, Турция

Предлагаются квартиры с полным обслуживанием и живописным видом на лес, озеро и долину.
Резиденция располагает крытым бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, сауной и массажным кабинетом, садом, парковкой, круглосуточной охраной, клубом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кухонная бытовая техника
Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Лес - 3 км
Озеро - 7 км
Международный аэропорт - 45 км