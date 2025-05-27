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Дома с гаражом в Аланье, Турция

виллы
386
таунхаусы
32
дуплексы
133
116 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Частная вилла с просторной придомовой территорией и личным бассейном. О …
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,76 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый эксклюзивную виллу в экологически чистом районе Каргыджак…
Цена по запросу
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 141 м²
Представляем вашему вниманию роскошные виллы в эксклюзивном комплексе, которые предлагают ун…
$878,177
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Hayat
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
TEPE / ALANYA3 СПАЛЬНЯ1 ЗАЛ220 M2 СОВЕЩАНИЕ ПОЛНОЙ СПАЛЬНИ ТОПБСАЙТА/7 БЕЗОПАСНОСТЬ И КАМЕРА…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
?Каргыджак. Шикарная, отдельно стоящая вилла, со своей территорией. Отличный вариант по граж…
$445,941
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
KONAKLI / ALANYA Total Floor:4 Room:4+1 Square meter:250m² Bedroom:4 Bathroom…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ALANYA AVSALLAR 6 bedrooms 2 living rooms 6 bathrooms 365 m2 villa 752 m2 gar…
$780,771
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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ÖVENÇOĞLU GROUP
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Alanya TEPE Detached villa with pool 2 rooms 1 living room (extra room can be made bec…
$656,763
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море, на замок Алании и на природу, вдали от городско…
$2,07 млн
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Агентство
Hayat
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English, Русский, Українська
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
4-МЕСТНАЯ КОМНАТА 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 390 кв.м. 1.614 кв.м ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 4 ВАННАЯ КОМНАТА-т…
$1,73 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ALANYA / DINEK 4+2   450 M2 GARDEN 450M2 PRIVATE POOL BATH + SAUNA FULL VIEW …
$995,095
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Вилла 5 комнат в Incekum, Турция
Вилла 5 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
İNCEKUM / АЛАНИЯАЛАРА ВИЛЛА4 + 1 350 М2 ВИЛЛАСАД 1000 М2С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМУДАЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫ…
$437,842
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Каргыджаке на территории 2720м2 и состоит из пяти 2х этажных вилл с со…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
• высокотехнологичный умный дом • 5 спален - каждая со своим гардеробным и главной ванной ко…
$1,70 млн
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Вилла 5 комнат в Кестель, Турция
Вилла 5 комнат
Кестель, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
КЕСТЕЛЬ АЛАНИЯ4 спальни1 ЗАЛ210 м2АМЕРИКАНСКИЙ КУХНЯУДАЛЕННЫЙ БАССЕЙНДЕТИЧЕСКОЕ САД3 BATH-WC…
$423,270
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
АЛАНИЯ – БЕКТА 5 + 1 300 м2 ПОЛНЫЙ АЛАНИЯ ВИД С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ САДЕН SAUNA САМОЛЕТНАЯ СИС…
$801,779
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Discover luxury and innovation at Diamond Villa in Alanya , Turkey . Designed by the renowne…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс 3+1 с панор…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 3+1 в районе КАргыджак - Алания. Вилла находится в 2000 метр…
$477,334
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
Внимание! Комплекс вилл  в ультрасовременном проекте  в востребованном районе Оба. Проект со…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы 2+1 и 4+1 в тихом, престижном районе Алания, Бекташ. О строительств…
$879,081
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ALANYA/BEKTAŞ 4+2 DETACHED VILLA 3 STORE 450 M2 NET SESSION AREA 3 BATHROOMS 4 T…
$718,436
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 110 м²
Комплекс просторных вилл в районе Тепе. Виллы подходят для получения ВНЖ! Планировки: 2+1 п…
$284,116
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Агентство
Hayat
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 532 м²
Количество этажей 2
4+1 Villa for Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. Vil…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ALANYA/BEKTAŞ 3+1 250m2 COMPLETE RENOVATED DETACHED GARDEN FULL ALANYA VIEW
Цена по запросу
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