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Дома с бассейном в Аланье, Турция

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виллы
354
таунхаусы
35
дуплексы
8
23 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Современную меблированную виллу планировки 3+1 площадью 160 м², построенну…
$602,672
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Дом 6 комнат в Каргыджак, Турция
Дом 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продаётся меблированная вилла в Алании, район Каргыджак Предлагается к продаже просторная…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Что вы получаете: Эта современная вилла сочетает комфорт, стиль и уединение…
$759,734
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Таунхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/20
Что вы получаете: Эксклюзивный дуплекс 3+1 с частным садом — это сочетание комфорта, роскоши…
$332,331
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: 2 роскошные виллы премиум-класса в процессе строительства…
$1,50 млн
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Если вы мечтаете о собственном доме у Средиземного моря, где каждый день начинается с потряс…
$558,802
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INEST HOMES
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Просторную виллу площадью 180 м², полностью меблированную…
$478,178
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Дом 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Дом 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продаже вилла 3+1 с мебелью и бытовой техникой, с собственным бассейном в районе Каргыджа…
$410,410
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Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этаж 2/4
Шикарные виллы от застройщика в чудесном районе Алании-Каргыджак,  вот на что мы просим Вас …
$345,945
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Представляем Вашему вниманию новый проект роскошных вилл повышенной комфортност в живописном…
$469,497
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Комнат: 3+2 Этажность: 3 Ванные комнаты: 2 Балкон: 3 Площадь виллы: 170 м2 Меблирован…
$458,143
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Вилла 5 комнат в Махмутлар, Турция
Вилла 5 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$519,606
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
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Вилла 4 комнаты в Кешефли, Турция
Вилла 4 комнаты
Кешефли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается зеркальная вилла в комплексе вилл недалеко от моря, район Демирташ.  Комплекс сост…
$182,737
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Дом 4 комнаты в Аланья, Турция
Дом 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию отдельностоящую виллу 3+1 с собственным бассейном, расположенную …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию виллы в районе Бекташ район Алании. Бекташ - наиболее известен …
$444,787
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию отличное решение для комфортного отдыха в одном из лучших районов…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
18 высококачественных современных вилл с частным бассейном и усилителем; Парковка, приложени…
$834,714
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
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