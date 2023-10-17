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Дома в Sekerhane Mahallesi, Турция

Аланья
1656
1 656 объектов найдено
Дом 9 комнат в Аланья, Турция
Дом 9 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Вилла в Алании Представляем Вашему вниманию Виллув Алании 7+2. Вилла расположена в самом пре…
€2,85 млн
Дом 7 комнат в Аланья, Турция
Дом 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 580 м²
Этаж 1/3
Вилла в Алании 5+2. Представляем Вашему вниманию виллу 5+2, расположенную в районе Бекташ, …
€2,30 млн
Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Этаж 4
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€390,000
Дом 3 комнаты в Аланья, Турция
Дом 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€275,000
Дом 4 комнаты в Аланья, Турция
Дом 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 5
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€310,000
Дом 7 комнат в Аланья, Турция
Дом 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Этаж 3
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€825,000
Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Этаж 2
Новый комплекс вилл в Тепе Рады Вам педставить новый комплекс вилл строительство которого в…
€750,000
Дом 6 комнат в Аланья, Турция
Дом 6 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 4
Новый комплекс вилл в Тепе Рады Вам представить новый комплекс вилл строительство которого …
€1,50 млн
Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 2
€600,000
Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 2
€600,000
Дом 5 комнат в Аланья, Турция
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Этаж 4
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€390,000
Дом 4 комнаты в Аланья, Турция
Дом 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 5
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€310,000
Дом в центре города в Аланья, Турция
Дом в центре города
Аланья, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом в центре города в Аланья, Турция
Дом в центре города
Аланья, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 4+1 в уютном жилом комплексе с…
€913,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€240,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Стильные Квартиры в Алании в Комплексе Отельного Типа. Стильные квартиры находятся в комплек…
€335,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл …
€940,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 4
Видовой комплекс премиум класса в Бекташе Представляем Вашему вниманию видовой компле…
€450,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в 350 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€467,500
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 4
Техника в подарок во всех дуплексах. Новый комплекс в Бекташе Техника: 5 кондиционеро…
€600,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Дуплекс 2+1 в 100 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€209,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€286,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 4+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 4+1 в уютном жилом комплексе…
€281,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 2+1 в 300 м от Клеопатры в Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс …
€390,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 9/10
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном ж…
€358,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/5
Дуплекс 3+1 в центре Алании Рады Вам представить дуплекс 3+1 в современном жилом комп…
€294,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/9
Дуплекс 3+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в …
€429,000

Типы недвижимости в Sekerhane Mahallesi

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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