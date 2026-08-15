Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Аланье, Турция

;
пентхаусы
145
кондо
5
многоуровневые квартиры
5
квартиры-студии
10
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
214 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Расположенный прямо на берегу моря в Махмутларе, одном из самых популярных районов Алании, э…
$230,133
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Уютный комплекс на берегу моря среди сосновых лесов в Авсалларе. О строит…
$126,402
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартира с видом на море в элитном комплексе в Алании, Каргыджак Полностью меблированная ква…
$221,531
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус 5 комнат в Испатлы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Испатлы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Меблированная квартира в Аланье, Демирташ, с видом на море и город Квартира на продажу в Ала…
$171,582
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
??Gloria Twin Residence ?? ❗️ОТ СОБСТВЕННИКА❗️ ?1+1 - 54м2 ?ЭТАЖ 3 из 4 ⚠️СДАЧА …
$153,813
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/13
*🔥ЦЕНА 92 000€* *📍РЕЗИДЕНЦИЯ DOLCE VITA* *1+1 70 м2 11 этаж *Полностью меблирована* …
$102,466
НДС
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
• Он расположен в районе ТОСМУР, >в одном из центральных районов АЛАНИИ. • Тосмур микрора…
$290,666
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Комплекс располагает многочисленными удобствами, включая открытую и крытую парковку, открыты…
$217,220
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏡 Внутренние особенности – Квартиры 1+1 Брендированная керамическая плитка во всех …
$139,916
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
Турция, Аланья, район KARGICAK Жилой комплекс VIA MAR RESIDENCE ?Апартаменты: 1+1 - 45 M…
$254,195
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/8
Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн,открытое джакузи  Закрытый бассейн  Сауна ,хам…
$97,471
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 000 комнат в Махмутлар, Турция
Квартира 1 000 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в тихой части района Махмутл…
$156,700
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
1+1 Новая квартира, новая мебель(Валовой) 56м2(Сеть) 45м2Возраст строительства 5 летэтаж 1Ко…
$80,991
НДС
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Пентхаус был приобретен его нынешним владельцем в 2021 году за 210 000 евро. Цена очень разу…
$181,766
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Завершенный в 2024 году, комплекс входит в число самых известных и концептуальных проектов в…
$145,622
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс, окружённый изумительной природой в р…
$145,494
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стремясь со скоростью к превращению в мегаполис, Аланья продолжает расти вместе с районом Об…
$275,070
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 11/13
*📍Резиденция Dolce Vita* *1+1, 75 м2, 11 этаж* *Полностью меблирована* Вид на море Ю…
$108,159
НДС
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тосмур, Турция
Квартира 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Расположенная в престижном районе недалеко от центра города, эта стильная однокомнатная квар…
$113,191
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/12
Прекрасная квартира в новом жилом комплексе на стадии строительства в Махмутларе — это идеал…
$151,226
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
🏡 Внутренние особенности – Квартиры 1+1 Брендированная керамическая плитка во всех жилых з…
$169,065
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
🏡 Эксклюзивные виллы премиум-класса с собственным бассейном — всего 600 метров до моря ✨ …
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект с различной жилой …
$124,411
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Расположенный вдоль потрясающего средиземноморского побережья, Авсаллар – это живописный рай…
$72,031
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Авсаллар — один из самых популярных районов Аланьи, предлагающий преимущества как для жизни,…
$61,741
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Жилой комплекс «Клеопатра-1» — Алания, Центр городаКомплексный тип: 1 блокПолы: 4Количество …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти