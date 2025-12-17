Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Тепе Красатти, Таиланд

Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
LAY22774 Эта недавно законченная вилла с 5 спальнями в Лаяне предлагает щедрое внутреннее и…
$2,51 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 106 м²
TAL6515 Современная вилла с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Площадь земельного у…
$190,406
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
TAL22614 Погрузитесь в мир заниженной элегантности и тропического очарования с этой красиво…
$536,311
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
CHE22638 Эта эксклюзивная коллекция вилл с частным бассейном предлагает уникальное сочетани…
$847,308
Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 70 м²
TAL6538 Специальное предложение:Гарантия аренды – 6% на 3 года (платежи начинаются через ме…
$174,330
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
TAL22269 Испытайте сочетание современной элегантности и традиционного очарования с этим нед…
$253,558
AtlantaAtlanta
Вилла в Теп Красатти, Таиланд
Вилла
Теп Красатти, Таиланд
Площадь 250 м²
TAL22387 Наслаждайтесь конечной роскошью на этих виллах, специально разработанных для избра…
$491,883
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 593 м²
ЛАЙ7165 Эта вилла расположена в живописном природном месте и может похвастаться не только ч…
$1,42 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 473 м²
TAL21829 Это захватывающая новая коллекция изысканных вилл с частным бассейном и потрясающи…
$1,04 млн
VernaVerna
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 488 м²
BAN22551 Шагните в частный мир тропической элегантности и вневременного дизайна с этой вели…
$2,06 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
LAG22224 Расположенная в самом большом комплексе в Лагуне, эта двухэтажная вилла предлагает…
$825,094
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
TAL22203 Добро пожаловать в царство беспрецедентной роскоши и спокойствия, расположенное в …
$631,514
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 182 м²
TAL7194 Новый Бассейн Проект виллы в районе Таланг3 спальни, 4 ванные комнатыОбеденная зона…
$599,780
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
TAL22611 Идеальное сочетание спокойной жизни и умных инвестиций с этой ограниченной коллекц…
$853,655
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 244 м²
NAY6665 Новый впечатляющий комплекс тропических вилл, расположенных в районе Най Ян. Каждая…
$588,235
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
BAN22152 Открытие современного ретрита в Пхукете, Таиланд - вилла с бассейном на 3 спальни,…
$853,655
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
TAL21969 Охватывая непреодолимое очарование сельских жилищ, черпая вдохновение из мудрости …
$729,573
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 352 м²
БАН7061 Эта вилла является частью нового захватывающего проекта в Бан Тао, где ультра-роско…
$812,051
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
TAL22620 Эти виллы с ограниченным тиражом предоставляют редкую возможность иметь частную ре…
$758,451
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
TAL22670 Эта ограниченная коллекция из 8 частных вилл в бассейне сочетает в себе тропическу…
$515,505
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 567 м²
BAN22210 Потрясающая вилла в Банг Тао, Пхукет - Ваш дом мечты ждетОткройте для себя идеальн…
$1,84 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
TAL22681 Специальное продвижение Купите виллу по цене Freehold и получите совершенно новый а…
$420,480
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
CHE22265 Откройте для себя исключительную возможность владеть роскошной 3-этажной виллой в …
$888,072
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 219 м²
БАН7068 Что доступно на вилле?Большая застроенная площадь 424 кв.м.Внутренняя площадь (крыш…
$1,40 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
TAL21970 Охватывая непреодолимое очарование сельских жилищ, черпая вдохновение из мудрости …
$894,909
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
TAL21721 Проект будет построен в 4 этапа, всего планируется построить 38 домов. Последний, …
$692,932
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 444 м²
ЛАЙ6893 Новый комплекс эксклюзивных вилл, вдохновленный южно-тайской архитектурой и дизайно…
$1,11 млн
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
TAL22386 Шаг в мир, где элегантность встречается с простотой. Эта ограниченная коллекция из…
$586,768
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
TAL22204 Добро пожаловать в царство беспрецедентной роскоши и спокойствия, расположенное в …
$771,224
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 275 м²
ЧЕ5578 Новый жилой комплекс расположен в Cherng Talay недалеко от пляжа Bang Tao.Он состоит…
$602,953
