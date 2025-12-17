Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
237
5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Теп Красатти, Таиланд
Дом 2 спальни
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с недавним ремонтом по отличной цене! Расположен в тихом районе с развитой инфрастр…
$91,215
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$823,092
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 709 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,47 млн
OneOne
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,13 млн
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 1
Привлекательная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где…
$974,473
