  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
237
9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Просторная новая вилла с частным бассейном на продажу. Идеальное сочетание большого жилого п…
$235,627
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 554 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 853 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Anchan Mountain Breeze, новый этап развития известного застройщика проекта Anchan Villa, пре…
$970,289
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Новый проект вилл с уникальным дизайном Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя…
$587,509
