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Дома с садом в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
7 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Маенам, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы …
$190,713
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Таунхаус 2 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Real ROI by 2023 year - 12% Perfect for investment or self living!  KEY FEATURES:  - Top…
$169,052
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Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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Вилла 4 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
$296,132
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Вилла 3 комнаты в Мэнам, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мэнам, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются уникальные виллы с бассейн…
$377,162
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Вилла 3 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
$408,991
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Типы недвижимости в Сураттхани

виллы

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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