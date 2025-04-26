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Дома с видом на море в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
6 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Ko Samui, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 4 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
This Villa is a modern luxury villa on the beach in Choeng Mon, one of the most exclusive pa…
$534,922
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Вилла 4 комнаты в Сураттхани, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Сураттхани, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ZEN VILLAS - premium villas on Srithanu,  Koh Phangan.  We are the owners. All details on r…
$437,000
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Вилла 5 комнат в Баан Плай Лаем, Таиланд
Вилла 5 комнат
Баан Плай Лаем, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Эта пляжная вилла мечты расположена прямо на берегу моря на знаменитом пляже Плай Лаем. Вилл…
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Сураттхани, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Сураттхани, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Three modern, seaview, pool villas located at the south of Koh Phangan. The Sansara Estat…
$440,000
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Вилла 3 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 943 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с видом на море, которая обеспечит вы…
$317,601
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Агентство
DDA Real Estate
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Типы недвижимости в Сураттхани

виллы

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

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