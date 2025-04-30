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Дома с террасой в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
401
Thalang
168
5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл в престижном районе Банг Тао, Пхукет, Таиланд Застройщик называет диз…
$684,494
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитны…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются одноэтажные…
$742,069
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Типы недвижимости в Si Sunthon

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
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