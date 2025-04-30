Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Si Sunthon
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
401
Thalang
168
15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
$1,06 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 554 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Anchan Mountain Breeze, новый этап развития известного застройщика проекта Anchan Villa, пре…
$970,289
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Новый проект вилл с уникальным дизайном Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя…
$587,509
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 853 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающий…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
$1,83 млн
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Вилла с отельным управлением и окупаемостью от 9 лет! Комплекс вилл с 3 спальнями для сда…
$546,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 2
$930,378
Оставить заявку

Типы недвижимости в Si Sunthon

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти