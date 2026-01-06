Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Si Sunthon
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
7
27 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Количество этажей 7
Проект включающий 42 виллы с частными бассейнами и кондоминиумы, расположенные в удивительно…
$1,99 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Дуплекс в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 2
Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди…
$605,532
Дуплекс в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Количество этажей 7
Новый проект от надежного иностранного застройщика Уникальный проект недвижимости – кондо…
$1,81 млн
Sky ApartmentsSky Apartments
Дуплекс 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семей с детьми и ин…
$1,87 млн
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
Квартира с 2 спальнями площадью 112 кв. м. в корпусе C на 6 этаже. Номер юнита MBC604Самый д…
$494,631
Дуплекс 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Этаж 4/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщик О комплексе: Комплекс класса люквс включает …
$1,58 млн
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
Квартира с 2 спальнями площадью 112 кв. м. в корпусе G на 6 этаже. Номер юнита MBG604Самый д…
$491,481
Дуплекс 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 7/7
Старт продаж нового комплекса The Title Artrio BangTao от лучшего застройщика Пхукета в прес…
$439,028
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 113 кв. м. в корпусе E на 1 этаже. Номер юнита MBE116Самый д…
$534,012
CultureCulture
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
Квартира с 2 спальнями площадью 112 кв. м. в корпусе G на 6 этаже. Номер юнита MBG605Самый д…
$491,481
Дуплекс 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Этаж 2/2
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, кажда…
$456,430
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 113 кв. м. в корпусе G на 1 этаже. Номер юнита MBG101Самый д…
$530,834
Дуплекс 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 4/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семейного отдыха …
$432,449
Дуплекс 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$674,044
Дуплекс 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Этаж 4/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Роскошный Kiara Reserve Residences Co…
$1,83 млн
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 113 кв. м. в корпусе C на 1 этаже. Номер юнита MBC105Самый д…
$534,012
Дуплекс 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/7
Старт продаж нового комплекса The Title Artrio BangTao от лучшего застройщика Пхукета в прес…
$230,490
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/7
Квартира с 2 спальнями площадью 112 кв. м. в корпусе C на 6 этаже. Номер юнита MBC605Самый д…
$491,481
Дуплекс 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 511 м²
Этаж 6/7
Ваш идеальный дом на Пхукете. Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для…
$3,07 млн
Дуплекс 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Этаж 4/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Роскошный Kiara Reserve Residences Co…
$1,83 млн
Дуплекс 5 комнат в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 5 комнат
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Этаж 3/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77…
$1,43 млн
Дуплекс 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$918,601
Дуплекс 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 4/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Старт продаж в 20 числах окт…
$544,857
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 113 кв. м. в корпусе E на 1 этаже. Номер юнита MBE115Самый д…
$534,012
Дуплекс 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дуплекс 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$1,60 млн
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Старт продаж в 20 числах окт…
$416,005
Дуплекс 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Дуплекс 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/7
Квартира с 2 спальнями площадью 113 кв. м. в корпусе C на 1 этаже. Номер юнита MBC104Самый д…
$534,012
Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

