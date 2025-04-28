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Квартиры с садом в Са Кху, Таиланд

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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
$59,874
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет,…
$135,426
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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