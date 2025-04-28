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Квартиры с бассейном в Са Кху, Таиланд

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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$200,685
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$194,971
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$154,131
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$152,025
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$186,876
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$438,566
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$153,392
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
$59,874
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$93,190
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$520,189
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$288,641
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$108,161
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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