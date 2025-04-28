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Квартиры с видом на море в Са Кху, Таиланд

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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательные апартаменты уже ждут вас по привлекательной цене всего в 950 метрах от пляжа…
$54,780
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$172,306
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
$294,013
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Апартаменты в прибрежной части Пхукета, вблизи пляжа Най Янг!Инвестиционный объект, отлично …
$146,515
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$219,056
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$448,204
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь на Пляже Найянг Представленный в конце 2022 года, это…
$112,878
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Крупный курортный кондоминиум для инвестиций на первой береговой линии пляжа Найтон, Пхукет,…
$135,426
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Инвестиционный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Апарт-отель The Title Residencies Naiyang…
$124,210
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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