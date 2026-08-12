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Кондоминиумы с бассейном в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
73
Равай
9
Си Сунтон
3
Са Кху
3
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14 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в 5 минутах от пляжа Патонг за 3,949 млн бат   Готовое решени…
$118,700
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Агентство
Undersun Estate
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$432,601
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Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
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Кондо 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$224,966
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Кондо 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$503,043
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Кондо 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$195,590
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Кондо 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$91,374
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Кондо 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$165,737
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Кондо 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$230,453
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Кондо 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$219,720
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Кондо 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$280,432
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$308,912
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$117,088
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

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