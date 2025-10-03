Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Nong Pla Lai, Таиланд

Nong Prue
13
21 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Таунхаус 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современные таунхаусы в тихом районе Наклуа!Идеально для семьи или инвестиций!Беспроцентная …
$84,758
Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Скандинавская гармония в Паттайе! Современные одноэтажные виллы с бассейном!Celestial Villa …
$337,059
Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе на этой потрясающей вилле с 3 спальнями, готовой к засел…
$171,834
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 559 м²
Количество этажей 2
Скандинавский оазис в сердце Таиланда: элегантность, комфорт и инвестиционная привлекательно…
$1,08 млн
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе!15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в …
$615,127
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце северной Паттайи!Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетаю…
$521,353
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY!Ра…
$184,030
Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$422,150
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и актуальные цены нужно уточнять на дату о…
$480,234
Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Р…
$184,030
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$267,141
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 559 м²
Количество этажей 2
Скандинавский оазис в сердце Таиланда: элегантность, комфорт и инвестиционная привлекательно…
$924,237
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с бассейном в сердце Паттайи!THE LAVISH — это эксклюзивный проект современны…
$519,850
Вилла 7 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 7 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Этаж 2/2
Виллы с бассейном и 4 спальнями, 5 ванными комнатами, 3 гостиными и 2 кухнями. Полностью меб…
$679,511
Вилла 10 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 10 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Итальянская вилла на 1591 кв.м. Serenity Испытайте вечную элегантность и современный комфорт…
$605,148
Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$298,219
Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$158,785
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря!Гибкие условия покупки! Дос…
$234,896
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$279,014
Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Р…
$192,935
