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Виллы в Nong Pla Lai, Таиланд

Nong Prue
7
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12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$267,141
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
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Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Насладитесь лучшей жизнью в Паттайе на этой потрясающей вилле с 3 спальнями, готовой к засел…
$170,193
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Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в ультрасовременное жилье класса люкс!Расстояние до пляжа: всего 1,8 км до пляж…
$215,890
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Р…
$184,030
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DDA Real Estate
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Вилла 7 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 7 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Этаж 2/2
Виллы с бассейном и 4 спальнями, 5 ванными комнатами, 3 гостиными и 2 кухнями. Полностью меб…
$660,093
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в ультрасовременное жилье класса люкс!Расстояние до пляжа: всего 1,8 км до пляж…
$162,361
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$279,014
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY!Ра…
$184,030
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Р…
$192,935
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 492 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
$306,795
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$154,248
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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