  Таиланд
  Nong Pla Lai
  Жилая
  Дом
  Бассейн
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Nong Pla Lai, Таиланд

Nong Prue
15
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$155,308
Вилла 10 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 10 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Итальянская вилла на 1591 кв.м. Serenity Испытайте вечную элегантность и современный комфорт…
$615,737
