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Жильё в Nong Pla Lai, Таиланд

Nong Prue
9
171 объект найдено
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 46/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$208,306
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/54
Цена только что улучшилась! Продается 1 спальня, 1 ванная комната! Кондоминиум Zire Wong…
$161,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 18/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,886
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$267,141
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DDA Real Estate
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach  Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Продается …
$97,059
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Highrise Property and Construction
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Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/38
1 спальня 1 ванная комната в Aeras - это роскошный кондоминиум на берегу моряТип: 1 спальня …
$158,228
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/8
2-кратный зал в Лагуна Хайтс в Северной Паттайе, Паттайя 2bedroom 2baroom Размер 70 кв. …
$158,824
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Пентхаус 4 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 28/56
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, о…
$940,833
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
City Garden Tropicana - новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в Северн…
$220,731
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 34/54
Продается 1-комнатная квартира в Zire Wongamat. Вид на море просто потрясающий.• Тип: 1 спал…
$320,000
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 7/8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!Рассрочка!Вблизи …
$247,224
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 12/36
Тип: 3 спальни 2 ванные комнатыРазмер: 175 м2Оригинальное название: Foreign QuotaПол: 12-йСт…
$392,512
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 11/31
2 bedroom sea view in Baan Plai Haad Pattaya Type : 2 bedrooms 2  bathrooms Size : 72 m2…
$255,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 13/54
Большая 1 спальня 81 м2 в Northpoint в Северной Паттайе, Паттайя• Тип1 спальня • Размер 81 к…
$294,118
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Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 36/43
Полностью меблированная студия на высоком этаже в Riviera Wongamat, здание A. Продается под …
$114,706
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Вилла 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Се…
$261,205
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 35/54
Дуплекс с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип: …
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 52 м²
ПРЕСЕЙЛ: СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно у…
$163,774
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 25/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Вид: Вид на море Площадь: 70 м2 Квота: Иностранная квота…
$267,738
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Квартира 2 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
$268,948
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
The Palm - Wongamart Beach  Паттайя Север, На Клуа, Банг Ламунг, Чон Бури, 20150 The Palm…
$750,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Квартира 5 комнат в Na Kluea, Таиланд
Квартира 5 комнат
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 18/36
Инвестирование в элитные апартаменты! Доходность от 8 %!Прекрасно подходит как для постоянно…
$1,33 млн
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
$370,524
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 28/54
1 спальня, 1 ванная комната, 49 м2 в Zire Wongamat • 49 кв. м • Вид на город • 28 эт • Полно…
$167,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 11/33
Кондоминиум AD Hyatt в Вонг Амате расположен на улице Наклуа-роуд, сои 16, Наклуа/Бангламунг…
$80,977
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Типы недвижимости в Nong Pla Lai

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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