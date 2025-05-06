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Таунхаусы в Nong Pla Lai, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Nong Prue, Таиланд
Таунхаус 5 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Современные таунхаусы в тихом районе Наклуа!Идеально для семьи или инвестиций!Беспроцентная …
$84,758
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

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