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The One Phuket Naiharn

3/24, Moo 1, T. Rawai, A. Mueang Phuket, Phuket 83130, Thailand.
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The One Phuket Naiharn
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
English, Русский
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Веб-сайт
theonenaiharn.com
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О застройщике

Проект The One Nai Harn зародился в тесном партнерстве между девелоперской и строительной компаниями ASL Athena Siam Limited, Phuket One и Premier Siam Group.

Наше видение заключается в создании самодостаточного совместного предприятия для разработки проектов: инвестиционный фонд, строительство, продажи и маркетинг.

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Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Многоквартирный жилой дом TheOne Naiharn
Пхукет, Таиланд
от
€97,703
Сдача в: 2024
Застройщик: The One Phuket Naiharn
Предлагаю Вам купить квартиру на этапе строительства в уникальном кoмплексе The One Naiharn, pacположенном в развитом районе, в 900 м от пляжа Naiharn — самый красивый пляж на о.Пхукет по версии Tripadvisor. Кондоминиум расположен на Юге острова, что является самым привлекательным районом для инвестиций в недвижимость! Кондоминиум премиум-класса с 5-звездочным сервисом от управляющей компании Burasari и прекрасным видом, расположенный в самом сердце района Най Харн. Вы можете приобрести квартиру в качестве инвестиции или для жизни!  Доходность от 7% до 15 % годовых в твердой валюте. Или прибавка к стоимости 30%-40% на продаже готового объекта. 213 уникальных квартир и 15 типов планировок. Срок сдачи — 4 квартал 2024 года. В комплексе осталось 69 уникальных квартир. В продаже имеютcя квартиры площадью от 26,8 до 80 кв.м. Квартиры продаются с дизайнерским, качественным ремонтом, как на видео и фото. КВАРТИРА ОБОРУДОВАНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ: 🔸 Кухня - гостиная: Готовая кухня с электроплитой, вытяжкой и холодильником, с обеденным столом и стульями, комфортным диваном, телевизором и сплит системой. 🔸 Спальня: С кроватью и ортопедическим матрасом, двумя прикроватными тумбами и встроенным гардеробом. 🔸 Ванная комната: Установлена качественная сантехника. *Данный ремонт устанавливается застройщиком по договору купли-продажи. *Вся мебель, техника и сантехника от ведущих итальянских брендов. ✅ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: 🔺 Ресепшн 🔺 Фитнес зал 🔺 Сауна 🔺 Ледяной бассейн 🔺 SPA от компании Бурасари с отдельными комнатами 🔺 Детский клуб, игровая зона 🔺 Детский бассейн 🔺 Зона для загара 🔺 2 общих бассейна и 1 детский 🔺 Современное лобби 🔺 24-часовая охрана, видеонаблюдение 🔺 Комната первой помощи 💵Предоставляется очень комфортная БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА на весь срок строительства❗ 🔷 РОСТ ЦЕНЫ на объект при окончании строительства: 30-40%  🔷 Доходность от аренды через управляющую компанию в среднем за год: 8-10% ✅ ИНФРАСТРУКТУРА: 🔸 6 минут езды до торговых центров Lotus и Makro. 🔸 10 минут пешком до пляжей Най Харн и Раваи.  🔸 12 минут до Парка Равай, рынка морепродуктов и набережной. 🔸 15 минут до пляжей Ката и Карон. 🔸 20 минут до торгового центра Central Festival.  
Наши агенты в Таиланде
Никита Зайцев
Никита Зайцев
Другие застройщики
Phuket Holiday Service Co., Ltd.
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Компания Phuket Holiday Services Co., Ltd была основана в 2014 году на острове Пхукет в Таиланде как филиал корпорации Pisona Group. Мы являемся крупнейшим застройщиком на Пхукете. В нашем портфолио – 18 проектов размером от студий площадью 30 кв.м до роскошных вилл площадью 900 кв. м. Мы – первая компания, предлагающая программу гарантии аренды на острове сроком на 15 лет. Мы предоставляем инвестиционные консультации, услуги по продаже и аренде недвижимости, оптимизации и оценке объектов и проектов, а также управлению инвестициями в недвижимость. Pisona Group начала свою работу на Пхукете еще в 1980 году. Pisona Group является крупнейшей безнес-группой на юге Таиланда со средним валовым объемом продаж в 10 миллиардов тайских батов в год и примерно 3000 сотрудниками, задействованных в различных секторах. Сфера деятельности Pisona Group включает строительство недвижимости, управление гостиничным бизнесом и жильем, находящимся в совместном владении нескольких лиц, пляжами, организация развлечений, круизов на яхтах и наземного транспорта, в ресторанах и пляжных клубах. Phuket Holiday Services поможет вам с поиском гарантированных финансовых инвестиций и / или лучших вариантов инвестиций в недвижимость. Наши офисы продаж Главный офис компании Phuket Holiday Services расположен в районе Чалонг на Пхукете. В каждом нашем объекте есть комфортный офис продаж. Индивидуальные встречи Когда вы решите посмотреть наши объекты, вас встретит профессиональный представитель, который будет сопровождать вас на протяжении всего визита, ответит на все ваши вопросы и предоставит все детали проекта по вашему требованию. Мы говорим на вашем языке Наши сотрудники отдела международных продаж говорят более чем на 10 языках. Вам всегда будет оказана всесторонняя поддержка. Бесплатный трансфер Если вы решите отправиться к нам в офис, просто позвоните или отправьте нам сообщение или электронное письмо о встрече, и мы организуем вам трансфер. Отличное послепродажное обслуживание Покупка недвижимости – не просто поход в супермаркет. После покупки недвижимости потребуется еще многое завершить. Наш дружный отдел послепродажного обслуживания предоставит вам отличные услуги и гарантирует, что вам не придется беспокоиться о сроках оплаты, сборах, управлении недвижимостью и прочем.

Utopia Corporation
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Utopia Corporation — первая компания-застройщик элитной недвижимости на Пхукете. Все наши проекты нацелены на будущее, и мы успешно построили первые тематические кондоминиумы и дома на острове. Сейчас мы работаем над созданием роскошного бутик-отеля совместно с Тонино Ламборджини — знаменитым итальянским производителем автомобилей класса люкс.

Layan Green Park
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Реализация амбициозного проекта Layan Green Park требует сплоченной работы нескольких опытных команд, которые отвечают за весь цикл строительства.

Архитектура и дизайн

Компания RDM спроектировала более 100 объектов недвижимости в Таиланде, включая комплексы вилл, отели и кондоминиумы. Задачи для Layan Green Park: архитектурный, интерьерный, ландшафтный и инженерный дизайн.

Главный подрядчик

SPS - компания с 20-летним опытом на рынке Таиланда, построила более 18 объектов недвижимости. Главный подрядчик, который занимается комплексной застройкой проекта Layan Green Park, начиная с разработки котлована и заканчивая черновыми и отделочными работами.

Главный подрядчик по инженерным сетям

MEW ENGINEERING SYSTEM - Главный подрядчик по инженерным сетям. Компания основана в 2002 года и за это время заслужила высокую репутацию на рынке Таиланда. MEW специализируется на выполнении проектных и монтажных работ в кондоминиумах и отелях 4*-5*, в том числе мировых брендов. Основной перечень выполняемых работ в Layan Green Park: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, пожарно-охранные системы.

Siam Oriental Condos
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Сиам Ориентал - один из крупнейших финских застройщиков на рынке недвижимости в Таиланде, начиная с 2004 года. Все проекты, застройщик строит на Пратамнаке. Холм Пратамнак - тихое, спокойное, а главное безопасное и самое зеленое место в городе. Находящиеся в нескольких минутах ходьбы до центра города или до пляжа. Район Пратамнак считается одним из наиболее престижных и дорогих районов, находящийся в южной части Паттайи. Имеет удачное распопожение, между Центральной Патайей и Джомтьеном, и соответственно от сюда можно быстро добраться, как до одного, так и до другого места. Холм Пратамнак пользуется наибольшей популярностью, потому что именно здесь, мы можем найти обилие достопримечательных мест, утопающих в зелени, самые чистые пляжи, отсутствие безумного количества человек и транспорта, оживленной дороги, рядом с побережьем, по сравнению с Джомтьеном и Центральной частью Паттайи. Так же на Пратамнаке находятся яхт-клуб, гольф клуб, резиденция принцессы и три главные достопримечательности курорта - Смотровая площадка, Биг Будда, Китайский храм. До них можно дойти пешком минут за 15. А за полчаса - до пирса Бали Хай и Волкин Стрит. На пути к статуе Золотого Будды, можно посетить уютный сад с китайскими статуями, храм. Малолюдное место с обилием статуй и двумя прудами, заселенными маленькими карпами. У подножья холма с противоположной стороны Пратамнака начинается подъем к другой популярной достопримечательности - главной обзорной площадке и самой высокой точке Паттайи - Вью-пойнт. Пратамнак является относительно спокойным, тихим, чистым и зеленым местом Паттайи без дискотек и клубов, но тем не менее можете быстро попасть на Walking Street. При этом, на Пратамнаке есть абсолютно всё, что нужно для жизни, пляжи, рестораны, супермаркеты, рынки, массажные салоны, спа и многое другое.

Wing Samui Condo
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Wing Property — ведущий застройщик Таиланда, ранее известный как Project Pacific Development. Компания ведет успешную работу с 1998 года благодаря впечатляющему портфолио из более чем 20 завершенных проектов: жилых и гостиничных комплексов, а также правительственных проектов по всей провинции Сураттхани. Добившись отличной репутации и высокого качества исполнения, в 2015 году председатель Wing Property Ltd. был назначен заместителем мэра острова Самуй. Мы стараемся выйти за рамки личного успеха и постоянно улучшаем качество жизни местного населения, сохраняя красоту окружающей природы. Наша работа строится на принципе «развитие для улучшения жизни». Наши объекты недвижимости отличаются прекрасным расположением, тщательным проектированием и отменным качеством. Мы также предоставляем комплексные услуги, в том числе управление арендой для обеспечения высокой доходности от аренды для наших клиентов-инвесторов. Мы внедряем инновации и развиваем свои уникальные, первоклассные и экологичные проекты, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.

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