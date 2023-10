The One Phuket Naiharn

О застройщике

Проект The One Nai Harn зародился в тесном партнерстве между девелоперской и строительной компаниями ASL Athena Siam Limited, Phuket One и Premier Siam Group.



Наше видение заключается в создании самодостаточного совместного предприятия для разработки проектов: инвестиционный фонд, строительство, продажи и маркетинг.