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Квартиры-студии с видом на горы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
90
Карон
49
Пхукет
13
Чалонг
5
Студия Удалить
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13 объектов найдено
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем студию на продажу в новом современном комплексе в районе Карон всего в 900 метр…
$128,167
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Оазис в Непосредственной Близости от Пляжей Най Харн и Равай Примите в свои объятия с…
$111,225
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойствие в Най Харн Пляж Най Харн, тщательно сохраненный жемчужина, …
$159,708
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/8
Роскошное жилье в кондоминиуме в нескольких шагах от пляжа Равай   Основные особенности о…
$126,911
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Просторная видовая квартира с уютным балконом • Этаж: 2 • Собственность: Freehold • Сов…
$98,722
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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