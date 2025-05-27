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Квартиры-студии с видом на море в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
90
Карон
49
Пхукет
13
Чалонг
5
Студия Удалить
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22 объекта найдено
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$113,272
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Инвестиционный объект! Дом сдан, готов к заселению!Апартаменты в стиле японский лофт.Есть вс…
$97,594
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем студию на продажу в новом современном комплексе в районе Карон всего в 900 метр…
$128,167
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…
$127,572
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$80,224
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Оазис в Непосредственной Близости от Пляжей Най Харн и Равай Примите в свои объятия с…
$111,225
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
? Райская Оазисная Резиденция в Кароне! ? 1 Спальня | 1 Ванная | Мебельный Пакет | Бассей…
$241,732
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойствие в Най Харн Пляж Най Харн, тщательно сохраненный жемчужина, …
$159,708
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/8
Роскошное жилье в кондоминиуме в нескольких шагах от пляжа Равай   Основные особенности о…
$126,911
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
$165,823
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!Действует рассрочка!Прекрасно подходи…
$135,381
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Апартаменты по переуступке!Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для п…
$103,099
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции!Уникальная возможность приобрести апартаменты с видом на море!Отличный в…
$159,514
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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