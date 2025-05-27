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Квартиры-студии с садом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
90
Карон
49
Пхукет
13
Чалонг
5
Студия Удалить
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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$116,812
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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