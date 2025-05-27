Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
90
Карон
49
Пхукет
13
Чалонг
5
Студия Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
Оставить заявку
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
Оставить заявку
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в пешей доступности до 2 пляжей. Всего 430 м до пляжа Ката и 850 м до пляжа Каро…
$210,627
Оставить заявку
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
Оставить заявку
Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти