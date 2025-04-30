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Квартиры с садом в Кароне, Таиланд

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Старт прoдаж комплeкса - Катa/Кaрoн, Пxукет - отличная инвестиция в популяpнoй лoкaции нa ку…
$166,000
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Квартира 4 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таилан…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$116,812
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Квартира 6 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхуке…
$915,469
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд Комп…
$260,876
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажа…
$239,000
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд …
$122,040
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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