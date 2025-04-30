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Квартиры с видом на море в Кароне, Таиланд

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34 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$113,272
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Квартира 4 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таилан…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM - это уникальный проект кондоминиума.Благодаря расположению на х…
$500,323
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Квартира 5 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 398 м²
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM - это уникальный проект кондоминиума.Благодаря расположению на х…
$2,22 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет! Дом от Инвестора! Продажа по догово…
$132,806
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет!Дом от Инвестора! Продажа по договор…
$126,135
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
$165,823
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…
$127,572
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Инвестиционный объект! Идеально подходит для отдыха, постоянного проживания и сдачи в аренду…
$367,877
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DDA Real Estate
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!Действует рассрочка!Прекрасно подходи…
$135,381
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Новая 2-спальная квартира, 55,2 кв.м., с видом на горы в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты …
$173,720
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!Действует рассрочка!Прекрасно подходи…
$208,664
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Только сейчас, старт продаж, самая низкая цена! Резерв квартир на супер проект. Успей купить…
$229,020
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/7
Инвестиционно-привлекательный объект! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так…
$137,738
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Выгодные инвестиции!Переуступка!Palmetto Park Condominium - новый жилой проект, расположенны…
$147,154
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/8
Новая 2-спальная квартира, 51 кв.м, в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе н…
$176,715
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Квартира 6 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхуке…
$915,469
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
В комплексе: Бутик-кондоминиум расположен в нескольких минутах ходьбы до моря. На 6-ти этажа…
$239,000
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Инвестируйте в роскошные апартаменты на пляже Карон!Прекрасно подходит как для постоянного п…
$259,674
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаются прост…
$145,465
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем студию на продажу в новом современном комплексе в районе Карон всего в 900 метр…
$128,167
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд …
$122,040
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Квартира 4 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM - это уникальный проект кондоминиума.Благодаря расположению на х…
$997,704
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
? Райская Оазисная Резиденция в Кароне! ? 1 Спальня | 1 Ванная | Мебельный Пакет | Бассей…
$241,732
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

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с видом на горы
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