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Квартиры с бассейном в Кароне, Таиланд

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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$279,330
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Старт прoдаж комплeкса - Катa/Кaрoн, Пxукет - отличная инвестиция в популяpнoй лoкaции нa ку…
$166,000
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$222,804
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Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$133,799
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$206,225
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$296,691
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$361,040
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$274,430
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Brand-new condominium by an experienced Thai developer - it's portfolio includes not only re…
$164,138
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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