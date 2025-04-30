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Квартиры с террасой в Кароне, Таиланд

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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Квартира 4 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таилан…
$1,06 млн
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Квартира 7 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 7 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 766 м²
Количество этажей 6
Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таилан…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд…
$125,458
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 5
Премиальные апартаменты с доходностью 7%, 300 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таиланд Комплек…
$181,671
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Готовые апартаменты с бассейнами, большим рестораном и баром, в 500 метрах от пляжа Ката, Пх…
$166,579
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с эко-парком, инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля, рядом с пляже…
$332,273
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Квартира 6 комнат в Карон, Таиланд
Квартира 6 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с доходностью до 10%, 380 метров над уровнем моря, Карон, Пхуке…
$915,469
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс меблированных квартир на пляже Ката, Карон, Муанг Пхукет, Таиланд Комп…
$260,876
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаются прост…
$145,465
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд …
$122,040
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

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