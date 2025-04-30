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Квартиры с видом на горы в Кароне, Таиланд

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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Полностью меблированная квартира, готовая к немедленному заселению! • Этаж: 5 с видом на …
$180,521
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет! Дом от Инвестора! Продажа по догово…
$132,806
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд…
$125,458
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет!Дом от Инвестора! Продажа по договор…
$126,135
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Только сейчас, старт продаж, самая низкая цена! Резерв квартир на супер проект. Успей купить…
$229,020
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с бассейнами и спа в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаются прост…
$145,465
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем студию на продажу в новом современном комплексе в районе Карон всего в 900 метр…
$128,167
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 6/8
Новая 2-спальная квартира, 53 кв.м., с видом на горы в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в …
$208,300
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Двухкомнатные квартиры в новой охраняемой резиденции, рядом с пляжем Карон, Пхукет, Таиланд …
$122,040
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Новая 2-спальная квартира, 55,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплекс…
$167,457
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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