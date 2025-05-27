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Коммерческая недвижимость в Кароне, Таиланд

отели
4
11 объектов найдено
Коммерческое помещение 450 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 450 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
Great investment opportunity to introduce to your clients. This restaurant is in operation f…
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Коммерческое помещение 202 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 202 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 202 м²
This is a building located in commercial district of Kata. On three floors there are: 3 apa…
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
New Hotel for sale! It is located in a great location on 15 Rai Square (8.784 sq.m.). With 3…
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
Количество спален 9
Lovely hotel for sale close to Karon Beach! Chanote Hotel license 21 rooms (fully furnished…
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. в Карон, Таиланд
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Карон, Таиланд
Число комнат 88
Количество этажей 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99 млн
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Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 976 м²
Количество этажей 3
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. На уча…
$49,93 млн
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Отель в Карон, Таиланд
Отель
Карон, Таиланд
Количество спален 9
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
$1,07 млн
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Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 140
Количество этажей 4
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, 1 км. Это 4-эт…
$23,55 млн
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Доходный дом в Карон, Таиланд
Доходный дом
Карон, Таиланд
Количество этажей 8
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
Цена по запросу
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Доходный дом в Карон, Таиланд
Доходный дом
Карон, Таиланд
Количество этажей 7
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 450 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 450 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
$984,777
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