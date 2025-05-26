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Коммерческая недвижимость в Чонге Тале, Таиланд

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7 объектов найдено
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. в Ban Bang Thao, Таиланд
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 50
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель на 50 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 300 мет…
$11,78 млн
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Доходный дом в Чонг Тале, Таиланд
Доходный дом
Чонг Тале, Таиланд
Количество этажей 5
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
Цена по запросу
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Доходный дом в Choeng Thale, Таиланд
Доходный дом
Choeng Thale, Таиланд
Количество этажей 5
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
Цена по запросу
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Отель 600 м² в Choeng Thale, Таиланд
Отель 600 м²
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
$1,04 млн
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Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах. в Ban Bang Thao, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 256
Количество этажей 5
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метр…
$44,53 млн
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Комплекс Garrya Residences в Choeng Thale, Таиланд
Комплекс Garrya Residences
Choeng Thale, Таиланд
На живописном острове Пхукет, словно драгоценный цветок среди тропических джунглей, расцвел …
$1,02 млн
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Доходный дом в Чонг Тале, Таиланд
Доходный дом
Чонг Тале, Таиланд
Количество этажей 7
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Цена по запросу
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