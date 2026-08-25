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Коммерческая недвижимость в Патонге, Таиланд

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отели
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7 объектов найдено
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6176 Этот спа-комплекс расположен в самом известном районе острова Пхукет - Патонг. Здес…
$16,60 млн
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Коммерческое помещение 2 060 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 2 060 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623 Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге Нанай недалеко от Макро Патонг,…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
PAT6849 Коммерческое здание на продажу!Подробности:Противоположная сторона здания имеет отк…
$720 671
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347 Уютный и небольшой гостиничный комплекс, с 17 номерами, где каждый гость будет чувс…
$1,22 млн
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Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
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Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд. в Патонг, Таиланд
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд.
Патонг, Таиланд
Число комнат 98
Количество этажей 2
Продается отель, размер 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет, всего в 260 …
$41,21 млн
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TekceTekce
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. в Патонг, Таиланд
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Патонг, Таиланд
Число комнат 119
Количество этажей 6
Продается 4-звездочный отель, 119 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет.Это со…
$14,72 млн
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