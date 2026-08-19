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Коммерческая недвижимость в Пхангнге, Таиланд

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Takua Pa, Таиланд
Коммерческое помещение
Takua Pa, Таиланд
PHA5533 Этот высококлассный отель на острове Ко Хо Као предлагает непревзойденную роскошь и…
$4,83 млн
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