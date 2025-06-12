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Коммерческая недвижимость в Са Кху, Таиланд

2 объекта найдено
Доходный дом в Са Кху, Таиланд
Доходный дом
Са Кху, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 320 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 320 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NAY6153 Этот замечательный участок площадью 2400 кв. м, наряду с бунгало и большим мастер-д…
$1,35 млн
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