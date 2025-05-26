Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Патонге, Таиланд

Патонг
21
21 объект найдено
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
A cozy and small hotel complex, with 17 rooms, where each guest will feel comfortable. The h…
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Commercial building for sale! Details: The opposite side of the building has an open space,…
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
This spa complex is located in the most famous area of the island of Phuket - Patong. Here i…
Оставить заявку
Коммерческое помещение 38 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 38 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
Welcome to your Paradise in Patong Established Hotel & Exclusive 14 room resort now availabl…
Оставить заявку
Коммерческое помещение 144 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 144 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
Hotel for sale, in the center of developed infrastructure. In walking distance, a large numb…
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 060 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 2 060 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
The 40 bedrooms new hotel located in NaNai road near Makro Patong, it is 5 minutes drive awa…
Оставить заявку
Отель в Патонг, Таиланд
Отель
Патонг, Таиланд
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
$1,70 млн
Оставить заявку
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
Оставить заявку
Отель 2 060 м² в Патонг, Таиланд
Отель 2 060 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
$2,05 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
PAT6849: Коммерческое здание на продажу! Детали: На противоположной стороне здания есть откр…
$574,453
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6176: Этот спа-комплекс расположен в самом известном районе острова Пхукет - Патонг. Здес…
$7,25 млн
Оставить заявку
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд. в Патонг, Таиланд
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд.
Патонг, Таиланд
Число комнат 98
Количество этажей 2
Продается отель, размер 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет, всего в 260 …
$41,21 млн
Оставить заявку
Отель 38 м² в Патонг, Таиланд
Отель 38 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & Эксклюзивный 14-комнатн…
$1,08 млн
Оставить заявку
Отель 580 м² в Патонг, Таиланд
Отель 580 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 580 м²
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
$1,89 млн
Оставить заявку
Отель в Патонг, Таиланд
Отель
Патонг, Таиланд
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
$607,279
Оставить заявку
Отель 144 м² в Патонг, Таиланд
Отель 144 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
PAT6448: Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы пре…
$1,35 млн
Оставить заявку
Доходный дом в Патонг, Таиланд
Доходный дом
Патонг, Таиланд
Количество этажей 1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель в Патонг, Таиланд
Отель
Патонг, Таиланд
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
$958,020
Оставить заявку
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. в Патонг, Таиланд
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Патонг, Таиланд
Число комнат 119
Количество этажей 6
Продается 4-звездочный отель, 119 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет.Это со…
$14,72 млн
Оставить заявку
Отель в Патонг, Таиланд
Отель
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
$1,09 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
PAT6454: Бизнес на продажу. Цена снижена для быстрой продажи. Уютный отель в центре Патонга,…
$1,00 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Патонге

отели
Realting.com
Перейти