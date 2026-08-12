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Коммерческая недвижимость в Пхукете, Таиланд

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Равай
9
Патонг
8
Патонг
8
Карон
7
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41 объект найдено
Коммерческое помещение 82 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 82 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 82 м²
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$313,071
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Коммерческое помещение 52 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 52 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 52 м²
🔻СТАРТ ПРОДАЖ! ПРЕСЕЙЛ🔻САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ВХОДЕ🔻 Меня зовут Леон, задайте мне свой воп…
$198,533
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
KAT6906 Новый отель на продажу! Он расположен в отличном месте на площади 15 Рай (8,784 кв.…
$7,99 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347 Уютный и небольшой гостиничный комплекс, с 17 номерами, где каждый гость будет чувс…
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 83 м² в Ban Bang Ku, Таиланд
Коммерческое помещение 83 м²
Ban Bang Ku, Таиланд
Площадь 83 м²
KOH22884 Список коммерческих площадейЭта коммерческая площадь является редкой возможностью …
$339,394
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Коммерческое помещение 116 м² в Тхаланг, Таиланд
Коммерческое помещение 116 м²
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 116 м²
MAI22607 Эта уникальная недвижимость предлагает исключительную возможность для тех, кто ище…
$485,290
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Коммерческое помещение 230 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 230 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
RAW3596 Цена начинается от 14,49 миллионов бат!Очаровательная архитектура нового элитного к…
$438,375
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Коммерческое помещение 421 м² в Choeng Thale, Таиланд
Коммерческое помещение 421 м²
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
BAN22765 Редкий многоцелевой дом, предназначенный для предпринимателей, которые хотят идеал…
$1,21 млн
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Коммерческое помещение 202 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 202 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 202 м²
KAT7296 Это здание, расположенное в коммерческом районе Ката. На трех этажах находятся:3 кв…
$363,636
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Коммерческое помещение 658 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 658 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 12
Площадь 658 м²
NAI5244 Роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и большой парковкой, садом, бассе…
$1,97 млн
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
Количество спален 9
Кар6864 Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон!СноскаЛицензия отеля21 номер (п…
$1,22 млн
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Коммерческое помещение 71 м² в Чалонг, Таиланд
Коммерческое помещение 71 м²
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
CHA6333 Откройте для себя редкую возможность владеть универсальным коммерческим зданием в Ч…
$140,531
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Коммерческое помещение 450 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 450 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
Кар6062 Отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
$1,33 млн
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Коммерческое помещение 144 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 144 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
PAT6448 Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В пешей доступности представлен…
$1,50 млн
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Коммерческое помещение 2 060 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 2 060 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623 Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге Нанай недалеко от Макро Патонг,…
$2,27 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Choeng Thale, Таиланд
Коммерческое помещение 600 м²
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
БАН6675 Срочная продажа части отеля! Часть рабочего отеля с дополнительной землей.8 вилл и …
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 1 334 м² в Ban Nakok, Таиланд
Коммерческое помещение 1 334 м²
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 334 м²
CHA22600 Эта полностью завершенная 7-этажная резиденция в самом сердце Сой Та-эд предлагает…
$1,85 млн
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
PAT6849 Коммерческое здание на продажу!Подробности:Противоположная сторона здания имеет отк…
$708,685
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6176 Этот спа-комплекс расположен в самом известном районе острова Пхукет - Патонг. Здес…
$16,59 млн
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Коммерческое помещение 3 200 м² в Ратсада, Таиланд
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ратсада, Таиланд
Площадь 3 200 м²
KTH6811 Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет!3 этажаПлощадь: 3200 кв.м.По…
$3,03 млн
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Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
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Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах. в Ban Bang Thao, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 256
Количество этажей 5
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метр…
$44,53 млн
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Коммерческое помещение 320 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 320 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NAY6153 Этот замечательный участок площадью 2400 кв. м, наряду с бунгало и большим мастер-д…
$1,34 млн
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Коммерческое помещение 1 100 м² в Па Хлок, Таиланд
Коммерческое помещение 1 100 м²
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
TAL7295 Это резиденция, которая имеет:5 трехэтажных вилл Защищенная парковка внутри обнесен…
$1,30 млн
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Коммерческое помещение 270 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 270 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
RAW22441 Этот красиво оформленный трехэтажный угловой магазин предлагает невероятную возмож…
$481,493
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Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket. в Равай, Таиланд
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
Площадь 35 м²
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренд…
$147,000
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 115 м²
Открытое пространство для групповых занятий, возможность организации раздевалок и зоны ресеп…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 62 м²
Компактное помещение с открытой планировкой и возможностью организации витрины. Подходит …
Цена по запросу
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Отель в Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
Число комнат 105
Количество этажей 7
Роскошный 4-звездочный отель на продажу, 105 номеров, недалеко от Central Phuket Floresta, Т…
$7,95 млн
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Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. в Пхукет, Таиланд
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд.
Пхукет, Таиланд
Число комнат 266
Количество этажей 9
Продается отель на 266 номеров в Старом городе Пхукета, Таиланд. Отель расположен рядом с…
$10,28 млн
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