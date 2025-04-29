Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Чонбури, Таиланд

Паттайя
11
Банг-Ламунг
8
Nong Prue
7
Вилла Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Этаж 2/2
Новые виллы с бассейном от 3 до 5 спален от 19,9 млн до 32 млн бат, площадь от 297 до 573 кв…
$786,453
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Роскошные виллы с бассейном в Центральной Паттайе, известном курортном месте со всем, что мо…
$897,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$126,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$90,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла с бассейном, мебелью и гаражом в закрытом комплексе  Baan Dusit Pattaya - большой к…
$169,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$150,235
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 2/2
2-х этажный дом расположен на участке 492 квадратных метров, жилая площадь дома 199 квадратн…
$298,813
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла готова к заселению!  Baan Dusit Pattaya - большой коттеджный комплекс ("русский посел…
$152,890
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Банг-Ламунг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Банг-Ламунг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
Изысканные виллы с 3 и 4 спальнями по доступным ценам от 6,3 млн бат, в месте, которое подой…
$187,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти